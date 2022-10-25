Як повідомляє Politeka.net , українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк ) нещодавно зізналася, що полягала у стосунках з молодим чоловіком, але вони розлучилися. Як зазначала артистка, вона досить болісно переживала цей розрив. Тому її новий пост у Instagram став справжнім сюрпризом для користувачів мережі.

Зокрема, TAYANNA спантеличила шанувальників несподіваним знімком у весільній сукні. Співачка сидить у пишній білій сукні, заплющивши очі і склавши руки в молитві. Під фото вона залишила не менш таємничий підпис, ніж ще більше ввела фанатів в оману.

"Мрії приведуть тебе туди, куди ти хочеш. Мрій як вмієш, щиро, від щирого серця", - підписала своє фото TAYANNA.

Користувачів мережі спантеличив образ нареченої, де з'явилася артистка. Багатьох цікавило питання, хто ж обранець артистки і коли чекати на весілля. Крім того, не забули коментатори і про компліменти: "Хто наречений?", "Ви неймовірно чарівні) вітаю від щирого серця", "Неймовірно красива наречена", "Вітаю, така красива! Щастя", "А може це зі зйомок кліпу? ".

Нагадаємо, Брежнєва і TAYANNA після дуетного треку влаштували незвичайну фотосесію.

Як повідомляла Politeka, TAYANNA розбили серце, співачка розплакалася, говорячи про колишнього.

Також Politeka писала, що популярний співак зрадив Україну та похвалився, як тепер радуватиме росіян.