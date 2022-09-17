Брат співачки Tayanna Міша Марвін повернувся на росію та продовжить будувати кар'єру на лейблі Black Star.

Артист, справжнє ім'я якого Михайло Решетняк, заради кривавих рублів вирішив зрадити Україну та просто видалив усі свої пости на підтримку України та з засудженням війни.

На своїй сторінці в Instagram співак повідомив радісну для себе новину, якою розгнівав українців.

"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашу та Вальтером Леруссе все обговорили. Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями) 🤝Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором і забезпечить менеджментом", — повідомив брат Tayanna.

У коментарях до посту на зрадника Мішу Мартіна обрушився шквал критики:

"Ой, а що сталося? Гроші закінчилися? ПРОСТО ДНО🤢🤮 шкода тільки твоїх рідних, на яких поллється все гівно💩";

"Просто шок, Міша, ти будеш продовжувати співати в Росії і розважати росіян?";

"Яка ганьба! Обісрався і продався. І це на фоні тих жахіть, що росія наробила в Ізюмі. Хоча за гроші можна сказати «нє всьо так адназначна»";

"Гроші не пахнуть? Не забудь поїхати в окуповані рашою території України і дати там концерт!🤮 шок";

"ти ж більше не повернешся до України, я сподіваюся! рашистське💩".

TAYANNA поки ніяк не прокоментувала рішення свого брата.

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