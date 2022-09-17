Артист, справжнє ім'я якого Михайло Решетняк, заради кривавих рублів вирішив зрадити Україну та просто видалив усі свої пости на підтримку України та з засудженням війни.
На своїй сторінці в Instagram співак повідомив радісну для себе новину, якою розгнівав українців.
"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашу та Вальтером Леруссе все обговорили. Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями) 🤝Наша співпраця продовжиться, але в новому форматі. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором і забезпечить менеджментом", — повідомив брат Tayanna.
У коментарях до посту на зрадника Мішу Мартіна обрушився шквал критики:
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"Ой, а що сталося? Гроші закінчилися? ПРОСТО ДНО🤢🤮 шкода тільки твоїх рідних, на яких поллється все гівно💩";
"Просто шок, Міша, ти будеш продовжувати співати в Росії і розважати росіян?";
"Яка ганьба! Обісрався і продався. І це на фоні тих жахіть, що росія наробила в Ізюмі. Хоча за гроші можна сказати «нє всьо так адназначна»";
"Гроші не пахнуть? Не забудь поїхати в окуповані рашою території України і дати там концерт!🤮 шок";
"ти ж більше не повернешся до України, я сподіваюся! рашистське💩".
TAYANNA поки ніяк не прокоментувала рішення свого брата.
Нагадаємо, дружина переможця "Голос країни" Сасанчина зворушила кадрами з донькою, якій потрібна операція.
Як повідомляла Politeka, Потап після повернення в Україну нарвався на критику після публікації патріотичного відео.
Також Politeka писала, що Даніель Салем, який служить у ЗСУ, захопив українців новим відео.