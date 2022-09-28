За словами співачки TAYANNA, зараз вона вчиться ставитись із любов'ю до самої себе, чого досі не вміла, а також намагається забути свого колишнього.

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) у липні розлучилася зі своїм бойфрендом. У підкасті Діани Глостер співачка розповіла, що розрив стосунків їй складно пережити, адже вона вірила, що вже набула справжнього щастя. При цьому вона не змогла стриматись і заплакала.

Більше того, співачка TAYANNA не перестає вірити, що вони з коханим можуть знову бути разом, але поки що це лише її фантазії та надії.

"У мене взагалі, я вважаю, важка історія, бо я досі вірю, що ми будемо разом. У якихось ілюзіях живу таких у своїх мріях. Насправді потрібно просто відпускати людину та повертатися до себе. Що я і намагаюся зараз робити — повертатися до себе і весь фокус уваги на себе, свою роботу, свої справи, і дитина є...", - зізналася співачка.

Крім того, вона зазначила, що їй важче стало після повернення до Києва, де все нагадує про колишнього коханого.

"Я розумію, що ця енергія, яка йде на спогади минулі… Особливо, коли я приїхала до Києва, ходжу вулицями і просто плачу, бо ось тут ми сиділи, тут ми їли, тут машину побачила таку, як у нього – все , вже сльози течуть", – розповіла TAYANNA.

Нагадаємо, Джамала на польських "Танцях із зірками" викликала фурор, відео.

Як повідомляла Politeka, Крутоголов із "Дизель шоу" розповів про стан сина, який серйозно постраждав у ДТП.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" здивувала кадрами з роздягальні.