Как сообщает Politeka.net, украинская певица TAYANNA (настоящее имя - Татьяна Решетняк) недавно призналась, что состояла в отношениях с молодім человеком, но они расстались. Как отмечала артистка, она довольно болезненно переживала этот разрыв. Потому ее новый пост в Instagram стал настоящем сюрпризом для пользователей сети.

В частности, TAYANNA озадачила поклонников неожиданным снимком в свадебном платье. Певица сидит в пышном белом платье, прикрыв глаза и сложив руки в молитве. Под фото она оставила не менее таинственную подпись, чем еще больше ввела фанатов в заблуждение.

"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне, от чистого сердца", – подписала свое фото TAYANNA.

Пользователей сети озадачил образ невесты, в котором появилась артистка. Многих интересовал вопрос, кто же избранник артистки и когда ждать свадьбу. Кроме того, не забыли комментаторы и о комплиментах: "Кто жених?", "Вы невероятно очаровательны) поздравляю от всей души", "Невероятно красивая невеста", "Поздравляю, такая красивая! Счастья", "А может это со съемок клипа?".

Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.

Также Politeka писала, что популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.