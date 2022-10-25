Как сообщает Politeka.net, украинская певица TAYANNA (настоящее имя - Татьяна Решетняк) недавно призналась, что состояла в отношениях с молодім человеком, но они расстались. Как отмечала артистка, она довольно болезненно переживала этот разрыв. Потому ее новый пост в Instagram стал настоящем сюрпризом для пользователей сети.
В частности, TAYANNA озадачила поклонников неожиданным снимком в свадебном платье. Певица сидит в пышном белом платье, прикрыв глаза и сложив руки в молитве. Под фото она оставила не менее таинственную подпись, чем еще больше ввела фанатов в заблуждение.
"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне, от чистого сердца", – подписала свое фото TAYANNA.
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Пользователей сети озадачил образ невесты, в котором появилась артистка. Многих интересовал вопрос, кто же избранник артистки и когда ждать свадьбу. Кроме того, не забыли комментаторы и о комплиментах: "Кто жених?", "Вы невероятно очаровательны) поздравляю от всей души", "Невероятно красивая невеста", "Поздравляю, такая красивая! Счастья", "А может это со съемок клипа?".
Напомним, Брежнева и TAYANNA после дуэтного трека устроили необычную фотосессию.
Как сообщала Politeka, TAYANNA разбили сердце, певица расплакалась, говоря о бывшем.
Также Politeka писала, что популярный певец предал Украину и похвастался, как теперь будет радовать россиян.