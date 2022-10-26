Популярна артистка та співачка Брітні Спірс викликала неабиякі суперечки в мережі через свою витівку.

Популярна американська співачка Брітні Спірс нещодавно стала вільною від контролю батька, проте тепер її вчинки і фото бентежать оточуючих. І хоча артистка зауважує, що просто хоче бути собою, її нескромні витівки все частіше бурхливо обговорюють у мережі.

Після довгої відсутності в Інстаграмі артистка вирішила показати черговий зухвалий кадр і ледь приховала фігуру під дитячими смайликами-квіточками. Без одягу Брітні вирішила показати не лише фігуру, а й як розважається на пляжі.

«Таке зайве зараз; Хлопці, вона не має таких соціальних сигналів, як у нас; ми можемо побачити щось нове? Вони стають дедалі незручнішими; Ми отримаємо це. Вже достатньо; Ми вже зрозуміли. Лол, клянуся, я бачив тебе голим частіше, ніж голим; ти пожалкуєш про це; Вам дійсно потрібна увага; Боже, будь ласка, зупинись, усім начхати».

Нещодавно стало відомо, що артистка раптово вилучила Інстаграм після низки злісних постів на адресу своїх батьків.

Спірс не вперше видаляє свій обліковий запис у соцмережі. Зазвичай цьому передують гучні та громадські розбірки з родичами. Цього разу до вилучення вона написала скаргу на свою матір Лін.

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