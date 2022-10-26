Популярна американская певица Бритни Спирс не так давно стаал свободна от контроля отца, однако теперь ее поступки и фото смущают окружающих. И хотя артистка подмечает, что просто хочет быть собой, ее нескромные выходки всё чаще бурно обсуждают в сети.

После долгого отсутствия в Инстаграм артистка решила показать очередной дерзкий кадр и едва скрыла фигуру под детскими смайликами-цветочками. Без одежды Бритни решила показать не только фигуру, но и как развлекается на пляже.

«Такое лишнее на данный момент; Ребята, у нее нет таких социальных сигналов, как у нас; мы можем увидеть что-то новое?; Они становятся все более и более неловкими; Мы получим это. Уже достаточно; Мы уже поняли. Лол, клянусь, я видел тебя голым чаще, чем себя голым; ты пожалеешь об этом; Вам действительно нужно внимание; Боже, пожалуйста, остановись, всем плевать».

Недавно стало известно, что артистка внезапно удалила Инстаграм после ряда злостных постов в адрес своих родителей.

Спирс не впервые удаляет свой аккаунт в соцсети. Обычно этому предшествуют громкие и публичные разборки с родственниками. В этот раз до удаления она написала жалобу на свою мать Линн.

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.