Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася кадрами з нової фотосесії та зізналася, що відчуває зміни у своєму стані.

Як видно, на нових знімках Ілона з'явилася у стильному образі, акцентом у її аутфіті став подовжений та картатий біло-зелений піджак, який вона накинула наче на голе тіло. Волосся танцівниці зачесане в красивому укладанні, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла, що останнім часом ловить себе на думці, що, перебуваючи в одному місці, думає про інше, постійно намагається прискорити час і боїться просто зупинитися і насолодитися спокійно.

"Роблю з дочкою уроки, а в голові крутяться ідеї щодо "UWU", ніби гуляю з Домініком, а думками хотіла б подивитися якийсь фільм, лягли з чоловіком дивитися фільм, а сил вистачило на початок фільму, потім швидкий сон і знову новий день і так цілий тиждень. Намагаюсь встигнути зробити усе на світі, допоки немає тривоги! Мені здається лише на роботі я сконцентрована на всі 100% і це мене лякає!

Лякає, що я не відчуваю себе цілком присутньою у житті своїх дітей і чоловіка. Як білка у колесі, понеділок стрімко змінює наступний понеділок і так проходять місяці. Намагаюсь встигнути все й усюди! Начебто я і сама знаю, що треба знаходити золоту середину між сім’єю, роботою і особистим "я", але блін, як же це складно інколи буває. Складно бути бізнес-леді, дружиною та мамою одночасно…", - розповіла Ілона.

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