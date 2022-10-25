Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами из новой фотосессии и призналась, что чувствует изменения в своем состоянии.

Как видно, на новых снимках Илона появилась в стильном образе, акцентом в ее аутфите стал удлиненный и клетчатый бело-зеленый пиджак, который она накинула как будто на голое тело. Волосы танцовщицы зачесаны в красивой укладке, а на ее лице легкий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала, что в последнее время ловит себя на мысли, что, находясь в одном месте, думает о другом, все время старается ускорить время и боится просто остановиться и насладиться спокойно.

"Делаю с дочерью уроки, а в голове крутятся идеи относительно UWU, будто гуляю с Домиником, а мыслями хотела бы посмотреть какой-то фильм, легли с мужем смотреть фильм, а сил хватило на начало фильма, потом быстрый сон и снова новый день и так целую неделю. Пытаюсь успеть сделать все на свете, пока нет тревоги! Мне кажется только на работе, я сконцентрирована на все 100% и это меня пугает! Пугает, что я не чувствую себя полностью присутствующей в жизни своих детей и мужа. Как белка в колесе, понедельник стремительно сменяет следующий понедельник и так проходят месяцы. Пытаюсь успеть все и всюду! Вроде бы я и сама знаю, что нужно находить золотую середину между семьей, работой и личным "я", но блин, как это сложно иногда бывает. Сложно быть бизнес-леди, женой и мамой одновременно…", - рассказала Илона.

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