Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок із прогулянки, на якому позує з молодою дружиною.
Як відомо, влітку Іраклі одружився і відіграв пишне весілля з коханою Лізою Чічуа, яка на 17 років його молодша. У своїх соцмережах парочка раз у раз викладала кадри з весілля, потім нові знімки з дружиною не деякий час зникли зі сторінки шоумена, і ось тепер з'явилися знову.
На фотографії Іраклі та Ліза зображені на вечірній прогулянці, вони зчепилися у пристрасних обіймах. Схоже, парочка йде чи повертається з якогось заходу, вони за повного параду і виглядають щасливо.
Шанувальники відразу почали коментувати нове фото закоханої пари: "Дуже гармонійно дивіться!", "Класні", "Які щасливі. Які молодці. Привіт з України", "Бажаю удачі та кохання, будьте щасливі завжди, бережіть один одного", "Чарівна пара", "Гарні", "Ви чудові", "Гарні", "Як же це красиво", "Дуже красиві", "Ви класні! Щастя вам!", "Ідеально виглядаєте".
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