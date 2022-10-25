Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне відео з Миколаївської області та розповів, як готував борщ із військовими.

Як видно, Ектор побував на Миколаївщині, привіз гостинці військовим і навіть варив із ними борщ. Видно, що кухар у чудовому настрої він з радістю фотографується та спілкується з українськими захисниками.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів про цей візит: "Їздив у Миколаїв — приїхав додому сповнений гордістю та емоціями. З великим відчуттям вдячності та поваги передавали від німецьких партнерів мікроавтобус для наших воїнів. Він буде перевозити гуманітарну допомогу, тому що нашим воїнам потрібна швидкість. Готували борщ! Завдяки Торчин та БКК маємо борщ, який можна приготувати в польових умовах. Нарешті розробили вміст заготовки, щоб за 10 хв хлопці легко могли приготувати справжній, поживний борщ. Там і мʼясо у вигляді тушонки, і вітамінний комплекс із запашними спеціями. Не обійшлося без традиційних - сала з хлібом та тортиків. Знаю, що цю фразу кажуть вже з усіх кутків, але ж воно так і є: "Спільна праця дає плоди, які наближають нас до перемоги!".

Нагадаємо, Огневич порадила, як пережити найтяжчу зиму: "Готуйся без паніки, а з розумом".

Як повідомляла Politeka, Дружина Решетника привабила милими розвагами з молодшим синочком: "Він мій – антистрес".

Також Politeka писала, що Астаф'єва на чорно-білих кадрах показала, в кого пішла красою: "Боже мій, яка дорогоцінна...".