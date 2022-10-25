Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка деякий час жила за кордоном, а нещодавно стало відомо, що зв'язала себе шлюбом з бойфрендом-мусульманіном, поділилася в соцмережі Instagram кадрами, на яких похвалилася незвичайною обновкою.

На нових фотографіях Горова-молодша зображена в цікавих локаціях, а також вона показала кілька абстрактних фото та відео. Перед камерою Наташка показала свою незвичайну обновку – темний светр із білими написами-назвами українських міст. Виглядає ця кофта дуже незвичайно та стильно.

У підписі до публікації Горова написала: "Sunday у новому светрі, на який я так чекала. Міста України". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію падчерки Потапа.

Зазначимо, раніше ми писали, що прийомна дочка Потапа зізналася, що звернулася за допомогою психолога. Так, на своїй сторінці в Instagram Наталка розповіла про перший сеанс у фахівця.

"Можна розглядати певні ситуації з різних сторін, аналізувати, мріяти. Але цього тижня я подумала "чи достатньо цієї розмови для того, щоб стати кращою? Чи достатньо для того, щоб змінюватися на краще?". Це навело мене на думку знайти психолога. Людину, яка допоможе не просто все проаналізувати, а знайти причину моїх переживань. Сьогодні був перший сеанс, і ми вже змогли зійти з мертвої точки. Ось так іноді працює наш Всесвіт. Коли ти до чогось готовий – бум. Ти знаходиш те, що давно шукав", - розповіла Наташка Горова.

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