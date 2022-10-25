Українська актриса, переможниця "Танців із зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина почала більше ділитися потаємним і розповідає про своє життя. Також Мішина зізналася, шлях до вдосконалення в неї теж був непростий.

«У четвер розповімо вам як стати спокійніше, боротися з тривогою та стресом у найважчі моменти та ще багато корисної інформації. На вас чекає дуже цікава та велика робота, що призведе до неймовірних результатів» - поділилася Ксенія.

Останнім часом зірка робить все більше акцентів на медитації та розвитку:

«Як Ви гарно розмовляєте українською 👏; Українська у вас дуже гарна, милує слух 😘; Треба тільки вбити всю тупу рус..; А хто такий Костя?; Неймовірна Українська мова❤️; Це чудово 🔥😍; Волосся шикарне 🔥; Добре сказала; Яке прекрасне волосся! 😍».

Також Ксенія вирішила трохи побалувати себе та влаштувала яскраву фотосесію. Невелике промо-відео Ксенія презентувала Інстаграм, чим привернула увагу.

«Все, що ви шукаєте насправді, у вас вже є. Залишилося підібрати ключик 💛 - загадково підписала Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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