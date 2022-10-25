Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала о самосовершенствовании.

Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина стала больше делиться сокровенным и рассказывает о своей жизни. Также Мишина призналась, путь к совершенствованию у нее был тоже непрост.

«В четверг расскажем вам как стать спокойнее, бороться с тревогой и стрессом в самые трудные моменты и еще много полезной информации. Вас ждет очень интересная и большая работа, что приведет к невероятным результатам» - поделилась Ксения.

В последнее время звезда делает все больше акцентов на медитации и развитии:

«Как Вы красиво говорите по-украински👏; Украинский у вас очень красивый, милует слух😘; Надо только убить всю тупую рус..; А кто такой Костя?; Невероятный Украинский язык❤️; Это прекрасно 🔥😍; Волосы шикарные🔥; Хорошо сказала; Какие прекрасные волосы!😍».

Также Ксения решила немного побаловать себя и устроила яркую фотосессию. Небольшое промо-видео Ксения представила в Инстаграм, чем привлекла внимание.

«Все, что вы ищете на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик 💛» - загадочно подписала Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.