Украинская актриса, победительница "Танцев со звездами" и героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина стала больше делиться сокровенным и рассказывает о своей жизни. Также Мишина призналась, путь к совершенствованию у нее был тоже непрост.
«В четверг расскажем вам как стать спокойнее, бороться с тревогой и стрессом в самые трудные моменты и еще много полезной информации. Вас ждет очень интересная и большая работа, что приведет к невероятным результатам» - поделилась Ксения.
В последнее время звезда делает все больше акцентов на медитации и развитии:
«Как Вы красиво говорите по-украински👏; Украинский у вас очень красивый, милует слух😘; Надо только убить всю тупую рус..; А кто такой Костя?; Невероятный Украинский язык❤️; Это прекрасно 🔥😍; Волосы шикарные🔥; Хорошо сказала; Какие прекрасные волосы!😍».
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Также Ксения решила немного побаловать себя и устроила яркую фотосессию. Небольшое промо-видео Ксения представила в Инстаграм, чем привлекла внимание.
«Все, что вы ищете на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик 💛» - загадочно подписала Ксения.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.