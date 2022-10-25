Популярна українська співачка Тіна Кароль не приховує своєї привабливості у дизайнерських сукнях.

Українська виконавиця Тіна Кароль, яка зовсім недавно вразила сімейним рідкісним фото із сином Веніаміном, змогла знову вразити українців. На цей раз артистка звернула увагу на себе завдяки дизайнерському вбранню.

Якщо ж на початку своєї кар'єри Кароль була такою собі милкою-українкою, то зараз вона віддає перевагу класичному елегантному стилю.

Цього разу в чорному вбранні Кароль з'явилася в новому вигляді: спокійна, жіночна і з нотками легкої зухвалої привабливості.

Як можна помітити, в гардеробі Тіни в основному класичні луки, ніжні сукні від дорогих брендів: LouisVuitton, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ulyana Sergeenko, Valentino і т.д.

Також раніше Тіна Кароль вирішила поділитися своїм секретом краси та молодості. Співачка показала кілька селфі, зроблених у салоні авто.

Це щось про подорож і режим. Ніщо так не губить красу і тонус як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно, коли постійні стреси, триматися, але складніше дивитися на себе в дзеркало, коли там що- то, а не ти)))! Коротше, знайти такий білок це квест, але приємно потім", - пояснила Кароль.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.