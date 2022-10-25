Українська виконавиця Тіна Кароль, яка зовсім недавно вразила сімейним рідкісним фото із сином Веніаміном, змогла знову вразити українців. На цей раз артистка звернула увагу на себе завдяки дизайнерському вбранню.
Якщо ж на початку своєї кар'єри Кароль була такою собі милкою-українкою, то зараз вона віддає перевагу класичному елегантному стилю.
Цього разу в чорному вбранні Кароль з'явилася в новому вигляді: спокійна, жіночна і з нотками легкої зухвалої привабливості.
Як можна помітити, в гардеробі Тіни в основному класичні луки, ніжні сукні від дорогих брендів: LouisVuitton, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ulyana Sergeenko, Valentino і т.д.
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Також раніше Тіна Кароль вирішила поділитися своїм секретом краси та молодості. Співачка показала кілька селфі, зроблених у салоні авто.
Це щось про подорож і режим. Ніщо так не губить красу і тонус як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно, коли постійні стреси, триматися, але складніше дивитися на себе в дзеркало, коли там що- то, а не ти)))! Коротше, знайти такий білок це квест, але приємно потім", - пояснила Кароль.
Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.
Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.
Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном.