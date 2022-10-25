Популярная украинская певица Тина Кароль не скрывает свою привлекательность в дизайнерских платьях.

Украинская исполнительница Тина Кароль, которая совсе недавно сразила семейным редким фото с сыном Вениамином, смогла снова впечатлить украинцев. В этот раз артистка обратила внимание на себя благодаря дизайнерскому наряду.

Если же в начале своей карьеры Кароль была эдакой милашкой-украинкой, то сейчас она предпочитает классический элегантный стиль.

В этот раз в черном наряде Кароль появилась в новом обличии: спокойная, женственная и с нотками легкой дерзкой привлекательности.

Как можно заметить, в гардеробе Тины в основном классические луки, нежные платья от дорогих брендов: LouisVuitton, Prada, Dolce&Gabbana, Burberry, Ulyana Sergeenko, Valentino и т.д.

Также ранее Тина Кароль решила поделиться своим секретом красоты и молодости. Певица показала несколько селфи, сделанных в салоне авто.

"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно, когда постоянные стрессы, держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты ) )) ! Короче, найти такой белок это квест, но приятно потом", - пояснила Кароль.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.