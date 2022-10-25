Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса та телеведуча Анастасія Коротка 20 жовтня вдруге стала мамою і народила сина дружину телеведучому та травел-блогеру Андрію Бєднякову. На своїй сторінці в Instagram вона зізналася, що їй нелегко впоратися з малюком.

На даний момент актриса з 7-річною донькою та немовлям перебуває у США, а Андрій Бєдняков залишається в Україні.

Настя Коротка сфотографувала новонародженого сина, який солодко спав поруч із іграшкою, і себе втомлену – в піжамі, з подушкою для годування та пелюшкою.

"На першому фото: "щасливе немовля спунькає". На другому фото: "щаслива мамка оху***ає". Це відповідь на всі ваші смс: "Яка ви сильна жінка". Дякую, що вірите в мене більше, ніж я в себе", – підписала кадри зірка.

Коментатори під постом писали Насті Короткій слова підтримки та хвалили за нелегку материнську працю: "Тримайтеся", "Настя, ти найкраща, сил і здоров'я тобі і малюкам", "Ви все зможете, "Все буде добре, скоро стане легше (так мені говорили) )", "Дивишся на вас і відразу другу дитину хочу".

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