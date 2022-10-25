Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и телеведущая Анастасия Короткая 20 октября во второй раз стала мамой и родила сына супругу телеведущему и травел-блогеру Андрею Беднякову. На своей странице в Instagram она призналась, что ей нелегко справляться с малышом.

На данный момент актриса с 7-летней дочкой и младенцем находится в США, а Андрей Бедняков остается в Украине.

Настя Короткая сфотографировала новорожденного сына, который сладко спал рядом с игрушкой, и себя уставшую – в пижаме, с подушкой для кормления и пеленкой.

"На первом фото: "счастливый младенец спунькает". На втором фото: "счастливая мамка охе***ает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя", – подписала кадры звезда.

Комментаторы под постом писали Насте Короткой слова поддержки и хвалили за нелегкий материнский труд: "Держитесь", "Настя, ты лучшая, сил и здоровья тебе и малышам", "Вы все сможете, "Все будет хорошо, скоро станет легче (так мне говорили)", "Смотришь на вас и сразу второго ребенка хочу".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.