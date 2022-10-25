Катерина Репяхова зізналася, що політ літаком не пройшов без пригод і маленьких неприємностей.

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі. Туди вона поїхала до своєї сестри та племінників.

На своїй сторінці в Instagram вона розкрила, що на неї з сином чекала нова подорож. Під час перельоту з Катериною сталася неприємність.

Зокрема, Катерина Репяхова зізналася, що вони дісталися готелю і добре відпочили, а головне - виспалися. Але політ літаком не пройшов без пригод і маленьких неприємностей.

"Вчора долетіли добре) Якщо не брати до уваги того, що штани, в яких я летіла - можна вже викинути. Брюки можна викинути, бо на сидіння, де я сиділа, було дві жуйки. На одну я просто сіла", - розповіла дружина Віктора Павлика, а також показала фотодоказ із літака.

На щастя, маленький Михайло не помітив маминих пригод і весь політ з цікавістю дивився в ілюмінатор.

Варто зазначити, що Михайло Павлик – четверта дитина та третій син українського співака. Від попередніх шлюбів у нього є 38-річний син Олександр та 35-річна донька Христина.

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