Екатерина Репяхова призналась, что полет на самолете не прошел без приключений и маленьких неприятностей.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле. Туда она поехала к своей сестре и племянникам.

На своей странице в Instagram она раскрыла, что ее с сыном ожидало новое путешествие. Во время перелета с Екатериной случилась неприятность.

В частности, Екатерина Репяхова призналась, что они добрались до гостинницы и хорошенько отдохнули, а главное - выспались. Но полет на самолете не прошел без приключений и маленьких неприятностей.

"Вчера долетели хорошо) Если не считать того, что штаны, в которых я летела - можна уже выбросить. Брюки можна выбросить, потому что на сидение, где я сидела, было две жвачки. На одну я просто уселась", - рассказала жена Виктора Павлика, а также показала фотодоказательство из самолета.

К счастью маленький Михаил не заметил маминых приключений и весь полет с интересом смотрел в иллюминатор.

Стоит отметить, что Миша Павлик - четвертый ребенок и третий сын украинского певца. От предыдущих браков у него есть 38-летний сын Александр и 35-летняя дочь Кристина.

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