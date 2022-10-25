Як повідомляє Politeka.net , дружина телеведучого Володимира Остапчука часто ділиться мотиваційними постами та надихає користувачів мережі яскравими аутфітами, які надихають. На цей раз Христина Горняк зізналася, що сьогодні працювала з дому і показала в Instagram розслаблене повсякденне вбрання.
Христина Горняк позувала в зухвалому вбранні у спортивному стилі – широких штанах оверсайз на гумці та яскравий рожевий топік, дозволяючи помилуватися своїм пружним пресом. На плечі вона накинула толстовку світлого кольору під тону вбрання.
Доповнили домашній аутфіт аксесуари: браслети на зап'ястя та кулончик на тонкому ланцюжку. А довге волосся дружина Володимира Остапчука зібрала у високий хвіст.
"Сьогодні весь день працюю вдома. І в цьому є свій кайф. Звісно, нотаріат удома не зробиш, хоча я була не проти", - додала Христина Горняк. Вона наголосила, що сьогодні працювала для свого мотиваційного простору ORA.
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Слід зазначити, що дружина Володимира Остапчука працює нотаріусом. З початку вторгнення Христина Горняк займається волонтерством та розповідає про те, що відбувається в Україні. Також розвиває свій мотиваційний проект ORA.
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