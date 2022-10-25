Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука часто делиться мотивационными постами и вдохновляет пользователей сети яркими аутфитами, которые вдохновляют. В этот раз Кристина Горняк призналась, что сегодня работала из дома и показала в Instagram раслабленный повседневный наряд.

Кристина Горняк позировала в дерзком наряде в спортивном стиле - широких брюках оверсайз на резинке и яркий розовый топик, позволяя полюбоваться своим упругим прессом. На плечи она набросила толстовку светлого цвета под тон наряда.

Дополнили домашний аутфит аксессуары: браслеты на запястье и кулончик на тонкой цепочке. А длинные волосы жена Владимира Остапчука собрала в высокий хвост.

"Сегодня весь день работаю дома. И в этом есть свой кайф. Конечно, нотариат вдома не сделаешь, хотя я была не против", - добавила Кристина Горняк. Она отметила, что сегодня работала для своего мотивационного пространства ORA.

Стоит отметить, что жена Владимира Остапчука работает нотариусом. С начала вторжения Кристина Горняк занимается волонтерством и рассказывает о том, что происходит в Украине. А также развивает свой мотивационный проект ORA.

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