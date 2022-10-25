Нещодавно популярна співачка Надя Дорофєєва представила кліп на свою композицію «У твоїй душі». У композиції вона розповідає про трагедію багатьох українців. Цей кліп артистка знімала у власному будинку.
За сюжетом героїня вперше повертається до рідного дому після 24 лютого, де все нагадує про той страшний ранок.
«Дякую вам за 1 000 000 переглядів❤️🔥 і за кожен ваш донат, який допомагає відновлювати зруйновані будинки українців. Наближається зима, тисячі людей залишаються без будинків… давайте про це не забувати! Приєднуйтесь, продовжуйте допомагати!!» - Висловилася Надя.
У мережі підтримують:
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Витіснили ворога": розкрито населені пункти, які теж тепер під контролем ЗСУ
Кароль поряд з подорослішавшим красенем-сином натякнула, ким він стане: "Мікрофон буде гучніший за мого"
Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано висловилася про Потапа та Монатика: "Коли мене засуджували..."
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
«Цей кліп – наше життя 💔; кліп до мурашок💔; як же хочеться почути альбом на концерті 💔; як хочеться вже на концерт 💔🇺🇦; Неймовірна робота, яка вартує ще більшого 😍🔥; будуть ще благодійні концерти???❤️дуже чекаємо ще більше пісень українською мовою 🇺🇦❤️; Далі більше 😍🔥».
На своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва розповіла про історію бабусі із села Горенка Бучанського району Київської області, яка її довела до сліз.
Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".
Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.
Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні.