Нещодавно популярна співачка Надя Дорофєєва представила кліп на свою композицію «У твоїй душі». У композиції вона розповідає про трагедію багатьох українців. Цей кліп артистка знімала у власному будинку.

За сюжетом героїня вперше повертається до рідного дому після 24 лютого, де все нагадує про той страшний ранок.

«Дякую вам за 1 000 000 переглядів❤️‍🔥 і за кожен ваш донат, який допомагає відновлювати зруйновані будинки українців. Наближається зима, тисячі людей залишаються без будинків… давайте про це не забувати! Приєднуйтесь, продовжуйте допомагати!!» - Висловилася Надя.

У мережі підтримують:

«Цей кліп – наше життя 💔; кліп до мурашок💔; як же хочеться почути альбом на концерті 💔; як хочеться вже на концерт 💔🇺🇦; Неймовірна робота, яка вартує ще більшого 😍🔥; будуть ще благодійні концерти???❤️дуже чекаємо ще більше пісень українською мовою 🇺🇦❤️; Далі більше 😍🔥».

На своїй сторінці в Instagram Надя Дорофєєва розповіла про історію бабусі із села Горенка Бучанського району Київської області, яка її довела до сліз.

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні.