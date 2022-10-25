Не так давно популярная певица Надя Дорофеева представила клип на свою композицию «У твоїй душі». В композиции она рассказывает о трагедии многих украинцев. Этот клип артистка снимала в собственном доме.

По сюжету героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает о том жутком утре.

«Благодарю вас за 1 000 000 просмотров❤️‍🔥 и за каждый ваш донат, который помогает восстанавливать разрушенные дома украинцев. Приближается зима, тысячи людей остаются без домов… давайте об этом не забывать! Присоединяйтесь, продолжайте помогать!!» - высказалась Надя.

В сети поддерживают:

«Этот клип – наша жизнь💔; клип до мурашек💔; как же хочется услышать альбом смысле на концерте 💔; как хочется уже на концерт 💔🇺🇦; Невероятная работа, которая стоит еще большего 😍🔥; будут еще благотворительные концерты???❤️очень ждем еще больше песен на украинском языке 🇺🇦❤️; Дальше больше😍🔥».

На своей странице в Instagram Надя Дорофеева рассказала об истории бабушки из села Горенка Бучанского района Киевской области, которая ее довела до слез.

Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".

Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.

Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.