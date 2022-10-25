Не так давно популярная певица Надя Дорофеева представила клип на свою композицию «У твоїй душі». В композиции она рассказывает о трагедии многих украинцев. Этот клип артистка снимала в собственном доме.
По сюжету героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает о том жутком утре.
«Благодарю вас за 1 000 000 просмотров❤️🔥 и за каждый ваш донат, который помогает восстанавливать разрушенные дома украинцев. Приближается зима, тысячи людей остаются без домов… давайте об этом не забывать! Присоединяйтесь, продолжайте помогать!!» - высказалась Надя.
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«Этот клип – наша жизнь💔; клип до мурашек💔; как же хочется услышать альбом смысле на концерте 💔; как хочется уже на концерт 💔🇺🇦; Невероятная работа, которая стоит еще большего 😍🔥; будут еще благотворительные концерты???❤️очень ждем еще больше песен на украинском языке 🇺🇦❤️; Дальше больше😍🔥».
На своей странице в Instagram Надя Дорофеева рассказала об истории бабушки из села Горенка Бучанского района Киевской области, которая ее довела до слез.
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне.