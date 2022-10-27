Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських нагадала, що про війну мовчати не можна, навіть якщо соцмережі тримають тебе у темному куполі. Співачка поскаржилася на своїй сторінці в Instagram, що знову знаходиться у тіньовому бані та розповіла, що кожен з нас може зробити, щоб допомогти їй.
Співачка вкотре наголошує, що перебуває у тіньовому бані через те, що висвітлює події в Україні та підтримує українців. Тіньовий бан — це спосіб блокування, коли користувач може створювати нові публікації, але їх не бачать інші люди.
"Друзі, через освітлення війни та правду про те, що відбувається в Україні, моя сторінка майже весь час знаходиться в тіньовому бані. Інстаграм не показує вам мої пости на сторінці, адже вважає їх надто "чутливими", - зазначила Настя Каменських.
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Артистка зазначила, що користувачі мережі можуть допомогти їй вийти з тіньового бана. Тому Настя Каменських звернулася до українців із проханням про допомогу.
"Я прошу вас підтримати мене та лайкнути останній мій пост. А також поставити дзвіночок, щоб не втратити зв'язок. Все буде Україна", - доповнила вона.
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