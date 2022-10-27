Співачка вкотре наголошує, що перебуває у тіньовому бані через те, що висвітлює події в Україні та підтримує українців.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських нагадала, що про війну мовчати не можна, навіть якщо соцмережі тримають тебе у темному куполі. Співачка поскаржилася на своїй сторінці в Instagram, що знову знаходиться у тіньовому бані та розповіла, що кожен з нас може зробити, щоб допомогти їй.

Співачка вкотре наголошує, що перебуває у тіньовому бані через те, що висвітлює події в Україні та підтримує українців. Тіньовий бан — це спосіб блокування, коли користувач може створювати нові публікації, але їх не бачать інші люди.

"Друзі, через освітлення війни та правду про те, що відбувається в Україні, моя сторінка майже весь час знаходиться в тіньовому бані. Інстаграм не показує вам мої пости на сторінці, адже вважає їх надто "чутливими", - зазначила Настя Каменських.

Артистка зазначила, що користувачі мережі можуть допомогти їй вийти з тіньового бана. Тому Настя Каменських звернулася до українців із проханням про допомогу.

"Я прошу вас підтримати мене та лайкнути останній мій пост. А також поставити дзвіночок, щоб не втратити зв'язок. Все буде Україна", - доповнила вона.

Нагадаємо, Каменських помітила пророчі слова в українському гімні.

Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

Як Politeka повідомляла, Каменських жорстко поставила на місце критиків із рф, Полякова та Потап підтримали.