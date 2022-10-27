Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских напомнила, что о войне молчать нельзя, даже если соцсети держат тебя в темном куполе. Певица пожаловалась на своей странице в Instagram, что снова находится в теневом бане и рассказала, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь ей.
Певица в очередной раз отмечает, что находится в теневом бане из-за того, что освещает события в Украине и поддерживает украинцев. Теневой бан — это способ блокировки, при котором пользователь может создавать новые публикации, но их не видят другие люди.
"Друзья, из-за осветления войны и правды о происходящем в Украине, моя странице почти все время находится в теневом бане. Инстаграм не показывает вам мои посты на странице, ведь считает их слишком "чуствительными", - отметила Настя Каменских.
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Артистка отметила, что пользователи сети могут ей помочь выйти из теневого бана. Потому Настя Каменских обратилась к украинцам с просьбой о помощи.
"Я прошу вас поддержать меня и лайкнуть последний мой пост. А также постявить колокольчик, чтобы не потерять связь. Все будет Украина", - дополнила она.
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.