Популярна американська співачка Брітні Спірс після повернення до соціальних мереж часто показує досить неоднозначні образи. На цей раз артистка звернула увагу на свої яскраві танці.

"Я знаю. Я розумію. Танець під нову пісню. Це нова редакція, і я хотіла її опублікувати, бо… ну, мені це подобається! Дивно, я завжди повертаюся до цієї пісні. Я щось відчуваю в цій пісні ... багато хто говорить, що робити одне і те ж знову і знову - ознака божевілля 🙄 !!! Але я зустріла рабина, який одного разу сказав мені, що повторення та послідовність завжди були молитвою» - додала Брітні під коротким роликом із танцями.

У мережі відреагували досить по-різному, обговорюючи поведінку Брітні:

«Дежавю здається, ми це вже бачили 😮; скоро ми забуваємо, як це втратити свободу, а Брітні?; люблю дивитися, як ти танцюєш Брітні!; це нарощене волосся 😫; Подобається, що повторення є формою молитви 🤲; Королева публікації однакових відео 💃; Це не танці. У мене паморочиться голова 😵».

Брітні Спірс нещодавно ставала вільна від контролю батька, проте тепер її вчинки та фото бентежать оточуючих. І хоча артистка зауважує, що просто хоче бути собою, її нескромні витівки все частіше бурхливо обговорюють у мережі.

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