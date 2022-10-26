Популярна американская певица Бритни Спирс после возвращения в социальные сети часто показывает довольно неоднозначные образы. В этот раз артистка обратила внимание на свои яркие танцы.

«Я знаю. Я понимаю. Танец под новую песню. Это новая редакция, и я хотела опубликовать ее, потому что… ну, мне это нравится! Странно, я всегда возвращаюсь к этой песне. Я что-то чувствую в этой песне… многие говорят, что делать одно и то же снова и снова — признак безумия 🙄 !!! Но я встретила раввина, который однажды сказал мне, что повторение и последовательность всегда были молитвой» - добавила Бритни под коротким роликом с танцами.

В сети отреагировали довольно по-разному, обсуждая поведение Бритни:

«Дежавю кажется мы это уже видели 😮; скоро мы забываем, каково это потерять свободу, а Бритни?; люблю смотреть, как ты танцуешь Бритни!; эти наращенные волосы 😫; Нравится, что повторение является формой молитвы 🤲; Королева публикации одинаковых видео 💃; Это не танцы. У меня кружится голова 😵».

Бритни Спирс не так давно стаал свободна от контроля отца, однако теперь ее поступки и фото смущают окружающих. И хотя артистка подмечает, что просто хочет быть собой, ее нескромные выходки всё чаще бурно обсуждают в сети.

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