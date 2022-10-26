Цього разу популярна ведуча підготувала нову свобку найбільш обговорюваних новин, ЗСУ звільнили ще чотири населені пункти в Харківській області – Дворичанське, Кам'янка, Бологівка та Червоне Перше, а ввечері росіяни обстріляли Дніпро. Там горіла заправка. Вже відомо про двох загиблих.
Тим часом російський полонений зек закликає колег не їхати в Україну (відео 4)
«Вперше з початку війни до України приїхав президент ФРН Штайнмаєр. Укрзалізниця привітала його із тематичним букетом ірисів (фото 5). Саме німецьке ППО з однойменною назвою захистило Київ від ракетного обстрілу минулої суботи. Але Україні потрібно більше – натякають залізничники. На Чернігівщині президент встиг посидіти в укритті, а в Києві подивитися на наслідки атаки дронів (фото 6)» - додала Марічка Падалко.
Також вона зауважила, у всіх вбивць є особи та імена – міжнародна група журналістів ідентифікувала 30 військових інженерів, які сидять у Петербурзі та наводять російські ракети на українські міста (фото 7). Весь список тепер відомий.
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У той же час, Чехія закрила в'їзд росіянам за шенгенськими візами. А перезимувати наскільки можна в тій країні, де ви зараз перебуваєте, закликала українських біженців міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.
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