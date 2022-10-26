В этот раз популярная ведущая подготовила новую свобку самых обсуждаемых новостей, ВСУ освободили еще четыре населенных пункта в Харьковской области – Дворичанcское, Каменка, Бологовка и Красное Первое, а вечером россияне обстреляли Днепр. Там горела заправка. Уже известно о двух погибших.

Тем временем российский пленный зек призывает «коллег» не ехать в Украину (видео 4)

«Впервые с начала войны в Украину приехал президент ФРГ Штайнмайер. Укрзализныця поздравила его с тематическим букетом ирисов (фото 5). Именно немецкое ПВО с одноименным названием защитило Киев от ракетных обстрелов в прошлую субботу. Но Украине нужно больше – намекают железнодорожники. В Черниговской области президент успел посидеть в укрытии, а в Киеве посмотреть на последствия атаки дронов (фото 6)» - добавила Маричка Падалко.

Также она подметила, у всех убийц есть лица и имена – международная группа журналистов идентифицировала 30 военных инженеров, сидящих в Петербурге и наводящих российские ракеты на украинские города (фото 7). Весь список теперь известен.

В то же время Чехия закрыла въезд россиянам за шенгенскими визами. А перезимовать по возможности в той стране, где вы сейчас находитесь, призвала украинских беженцев министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Напомним, "Как же это красиво": "Холостяк" Макацария прижался к молоденькой жене прямо на прогулке, фото.

Как сообщала Politeka, "Труд дает плоды": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой визит в прифронтовую область, видео.

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