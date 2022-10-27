Акторка Ольга Сумська дуже полюбляє красиві речі, особливо з українськими мотивами, тож вирішила показати свою нову обновку.

Як повідомляє Politeka.net, 56-річна Сумська з розпущеним волоссям та без макіяжу похвалилася новим костюмом жовто-гарячого кольору.

«Що не кажи, а жовтий мій улюблений колір. Ось такий ніжний, яскравий, неймовірний костюм. І довжина, і капюшончик і, звісно, патріотичні мотиви - все як я люблю. А півничок! Золотий півничок нашої перемоги», - розповіла Сумська в своєму Instagram, красуючись перед домашнім дзеркалом.

Додамо, що Сумська частенько балує своїх підписників і шанувальників розповіддями про свої нові придбання, починаючи від косметики і закінчуючи сукнями та взуттям.

Також українська Роксолана не соромиться показувати себе справжньою – без зачісок та макіяжу.

Додамо, що днями акторка показала, з якими турботливими сусідами мешкає в Києві в одному будинку.

"Наш ліфт… Дякуємо сусідам за турботу в цей важкий час!" – прокоментувала Сумська кадр, на якому зображене оголошення, розміщене у ліфті.

У ньому, зокрема, йдеться, що якщо раптом хтось застрягне у ліфті через відключення електроенергії, можна скористатися вмістом коробки, в якій є і заспокійливе, і підгузки для дорослих, і ліхтарик, і серветки, і навіть пакети для сміття.

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