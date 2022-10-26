Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома українська співачка, яку називають найбагатшою артисткою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дочок-близнючок – Мірабела та Арабелла. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камалія показала дочок, які осідлали коней. Сама співачка стояла посеред них.

"Майбутні чемпіонки України", - написала під кадрами Камалія.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дуже класно, приємно дивитися", "Які красиві коні та дівчата", "Красуня моя", "Камалія Ви чарівні, і донечки неймовірні красуні.. тільки вперед до перемоги!!", "Сподіваюся на краще", "Ляли".

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