Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська співачка, яку називають найбагатшою артисткою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дочок-близнючок – Мірабела та Арабелла. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Камалія показала дочок, які осідлали коней. Сама співачка стояла посеред них.
"Майбутні чемпіонки України", - написала під кадрами Камалія.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Дуже класно, приємно дивитися", "Які красиві коні та дівчата", "Красуня моя", "Камалія Ви чарівні, і донечки неймовірні красуні.. тільки вперед до перемоги!!", "Сподіваюся на краще", "Ляли".
Нагадаємо, найбагатша співачка України з'явилася на публіці з чоловіком та дочками-близнючками
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