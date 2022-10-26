Українська співачка Аліна Гросу відновлюється після операції, яка тривала три години.

Як пише Politeka.net, артистка не стала уточнювати, що саме з нею сталося, але запевнила, що це був "треш".

«…Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… Знали б ви, як я цього всього боюсь. Почуваюся зараз більш-менш стабільно. Сподіваюся, що якнайшвидше повернуся до вас і до нормального життя», - писала Гросу після операції, звертаючись до своїх передплатників у соцмережах.

Через деякий час артистка повідомила, що вже вдома може стояти на ногах. Співачка навіть показала своїм підписникам у Instagram, як варить компот.

"Відчуваю себе трохи краще", - повідомила Гросу, додавши, що біль ще остаточно не минув.

Також співачка повідомила, що за тиждень на лікарняному їй вдалося "накидати" кілька пісень.

«Достатньо приємних, я сподіваюся. Чим ще мені було займатися, коли я лежала як маленьке полінце?», - поскаржилася Аліна Гросу.

Українці бажають Аліні якнайшвидшого одужання та зазначають, що вона чудово виглядає без косметики.

"Боже, яка ви красива без макіяжу!", "Швидше одужуйте", "Ми тебе любимо, наше сонечко", "Поправляйся швидше", - пишуть підписники Аліни.

Нагадаємо, зірка "Голосу країни" Девід Аксельрод показав, якою красунею росте їх з Оленою Мозговою донька.

Також повідомлялося, що фінал Нацвідбору "Євробачення" пройде набагато раніше.

Також повідомлялося, що Данилко показав, яка красуня ховається за окулярами "мами" Сердючки.