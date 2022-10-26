Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав незвичайну фотографію та розповів, що робити, коли немає світла.

Як видно, на знімку Євген показав темну вулицю, де працює його ресторан, і повідомив, що вони почали економити електрику. За словами кулінара, його команді вдалося скоротити споживання електроенергії втричі, а для відвідувачів запалюють свічки всередині ресторану.

У підписі до публікації Клопотенко поділився: "Ввечері, в основному, запалюємо свічки. Воно якось навіть більше стало про любов. Якщо у вас немає світла - приходьте до нас. Можна не лише поїсти, але і зарядити телефон. І навіть якщо будемо зовсім без світла, то маємо піч. У ній горить справжній український вогонь, якому нічого не страшно. Такий вогонь не поглине жодна темрява. Вистоїмо та переможемо всією країною. Бо маємо той вогонь не тільки всередині пічки".

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