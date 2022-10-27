Актриса Ольга Сумская очень любит красивые вещи, особенно с украинскими мотивами, поэтому решила показать свою новую обновку.

Как сообщает Politeka.net, 56-летняя Сумская с распущенными волосами и без макияжа похвасталась новым костюмом желто-горячего цвета.

«Что ни говори, а желтый мой любимый цвет. Вот такой нежный, яркий, невероятный костюм. И длина, и капюшончик и, конечно, патриотические мотивы – все как я люблю. А петушок! Золотой петушок нашей победы», - рассказала Сумская в своем Instagram, красуясь перед домашним зеркалом.

Добавим, что Сумская частенько балует своих подписчиков и поклонников рассказами о своих новых приобретениях, начиная от косметики и заканчивая платьями и обувью.

Также украинская Роксолана не стесняется показывать себя настоящей – без причесок и макияжа.

Добавим, что на днях актриса показала, с какими заботливыми соседями проживает в Киеве в одном доме.

"Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время!" – прокомментировала Сумская кадр, на котором изображено объявление, размещенное в лифте.

В нем, в частности, говорится, что если вдруг кто-то застрянет в лифте из-за отключения электроэнергии, можно воспользоваться содержимым коробки, в которой есть и успокаивающее, и подгузники для взрослых, и фонарик, и салфетки, и даже мусорные пакеты.

Напомним, певица Алина Гросу показала, как восстанавливается после трехчасовой операции.

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