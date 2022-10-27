Українська співачка та героїня другого сезону шоу «Холостячка» Злата Огнєвич, як і раніше, живе одна, тому не з усіма домашніми викликами їй вдається справлятися наодинці.

Так, артистка придбала шафу, яка потребувала збирання.

Після того, як Злата Огнєвич похвалилася своєю обновкою вдома, її Instagram буквально засипали питаннями, як їй вдалося зібрати конструкцію.

«Шафу я дозбирала не сама! До мене прийшов майстер і допоміг мені дозбирати. І реально я розумію, що я б сама не впоралася б, бо там треба було тримати, свердлити, бити. Коротше кажучи, дівчатка, не робіть цього всього, кличте чоловіків, майстрів і всіх, хто вам може допомогти. А ви будьте дівчатками, це класно», - закликала Огнєвич на тлі свого нового красивого предмета інтер'єру білого кольору.

Також Огнєвич зізналася, що це «таке приємне відчуття», коли чоловік приходить на допомогу.

Додамо, що незабаром співачка вирушить до Берліна, де відбудеться концерт на підтримку України. Концерт «Доброго вечора, ми з України» за участю українських артистів відбудеться 9 листопада.

Нагадаємо, в Україні незабаром відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським.

Також повідомлялося, що замість Топольського холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.

Крім того, Politeka.net писала, що Злата Огнєвич висловилася про "титанових воїнів".