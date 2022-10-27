Так, артистка придбала шафу, яка потребувала збирання.
Після того, як Злата Огнєвич похвалилася своєю обновкою вдома, її Instagram буквально засипали питаннями, як їй вдалося зібрати конструкцію.
«Шафу я дозбирала не сама! До мене прийшов майстер і допоміг мені дозбирати. І реально я розумію, що я б сама не впоралася б, бо там треба було тримати, свердлити, бити. Коротше кажучи, дівчатка, не робіть цього всього, кличте чоловіків, майстрів і всіх, хто вам може допомогти. А ви будьте дівчатками, це класно», - закликала Огнєвич на тлі свого нового красивого предмета інтер'єру білого кольору.
Також Огнєвич зізналася, що це «таке приємне відчуття», коли чоловік приходить на допомогу.
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Додамо, що незабаром співачка вирушить до Берліна, де відбудеться концерт на підтримку України. Концерт «Доброго вечора, ми з України» за участю українських артистів відбудеться 9 листопада.
Нагадаємо, в Україні незабаром відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським.
Також повідомлялося, що замість Топольського холостяком міг стати відомий український блогер та телеведучий.
Крім того, Politeka.net писала, що Злата Огнєвич висловилася про "титанових воїнів".