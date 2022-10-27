Украинская певица и героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич по-прежнему живет одна, поэтому не со всеми домашними вызовами ей удается справляться в одиночку.

Так, артистка приобрела шкаф, который нуждался в сборке.

После того, как Злата Огневич похвасталась своей обновкой дома, ее Instagram буквально засыпали вопросами, как ей удалось собрать конструкцию.

«Шкаф я дособирала не сама! Ко мне пришел мастер и помог мне дособирать. И реально я понимаю, что я бы сама не справилась бы, потому что там надо было держать, сверлить, бить. Короче говоря, девочки, не делайте вот этого всего, зовите мужчин, мастеров и всех, кто вам может помочь. А вы будьте девочками, это классно», - призвала Огневич на фоне своего красивого нового предмета интерьера белоснежного цвета.

Также Огневич призналась что это «такое приятное чувство», когда мужчина приходит на помощь.

Добавим, что скоро певица отправится в Берлин, где состоится концерт в поддержку Украины. Концерт «Добрый вечер, мы из Украины» с участием украинских артистов состоится 9 ноября.

Напомним, в Украине скоро состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским.

Также сообщалось, что вместо Топольского холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.

Кроме того, Politeka.net писала, что Злата Огневич высказалась о "титановых воинах".