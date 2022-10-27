Так, артистка приобрела шкаф, который нуждался в сборке.
После того, как Злата Огневич похвасталась своей обновкой дома, ее Instagram буквально засыпали вопросами, как ей удалось собрать конструкцию.
«Шкаф я дособирала не сама! Ко мне пришел мастер и помог мне дособирать. И реально я понимаю, что я бы сама не справилась бы, потому что там надо было держать, сверлить, бить. Короче говоря, девочки, не делайте вот этого всего, зовите мужчин, мастеров и всех, кто вам может помочь. А вы будьте девочками, это классно», - призвала Огневич на фоне своего красивого нового предмета интерьера белоснежного цвета.
Также Огневич призналась что это «такое приятное чувство», когда мужчина приходит на помощь.
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Добавим, что скоро певица отправится в Берлин, где состоится концерт в поддержку Украины. Концерт «Добрый вечер, мы из Украины» с участием украинских артистов состоится 9 ноября.
Напомним, в Украине скоро состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским.
Также сообщалось, что вместо Топольского холостяком мог стать известный украинский блогер и телеведущий.
Кроме того, Politeka.net писала, что Злата Огневич высказалась о "титановых воинах".