Як пише Politeka.net, новий 12-й сезон шоу стартує вже зовсім скоро – 28 жовтня. Нагадаємо, головним героєм цього сезону став українець Олександр Топольский, який будує бізнес в Америці.

«Хочеться закохатися, це має бути українка. Хочеться її знайти», - розповів Топольский про свою головну мету на шоу.

Всі епізоди проекту були відзняті ще до 24 лютого. Прем'єру було заплановано на березень. Нагадаємо, що замість Топольского головним холостяком країни міг стали блогер та телеведучий Олексій Дурнєв. Але він відмивився через фінансове питання - творці шоу запропонували Дурнєву вчетверо менше грошей, ніж він хотів.

Українки бурхливо обговорюють повернення «Холостяка» і зізнаються, що чекають на шоу, адже це є частинкою їхнього спокійного і щасливого життя, яке було до повномасштабної війни:

«Якби СТБ ще зняли Холостячку... Дуже сумую за цим проектом!», «Ура, чекаю з нерепінням», «О, так чекала», «Пост шоу буде те як вони не залишилися разом бо почалася війна і вона виїхала з України і відносина на відстані це не для них...От і казочці кінець, а хто слухав молодець!».

Але є, звісно, й інші думки. Так, дехто прийняв цю новину без ентузіазму:

«Цей проєкт таке пусте, особливо зараз. Нещиро та награно, пусте одним словом», «На передову холостяка», «Хотьсь воює, а це…», «Люди чекають,мені ця новина не супер! Така слабенька гра! Нічого з почуттями спільного не має, просто бажання виграти у дівчаток, а холостяк ,ну як приз!!! Така собі програма! А взагалі кому немає чого дивитись, то нехай».

Нагадаємо, Єфросиніна несподівано нарвалася на критику через відео з Монатиком.

Крім того, повідомлялося, що актор Костя Войтенко розповів, що буде з російськими акторами, якщо вони захочуть зніматися в Україні як раніше.

Також Politeka.net писала, що Сергій Прітула показав зброю помсти.