Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Злата Огневич в Інстаграм щодня показує щось особисте. Цього разу артистка заговорила про найважливіше - подвиги ЗСУ та про те, який непростий шлях у кожного.
«Знайдіть сьогодні хвилинку для близьких, обійміть тих, хто поряд. Ще міцніше обійміть серцем тих, хто далеко. Подумки надсилайте тільки любов і підтримку.
Титанові воїни стоять у Бахмуті та віддають свої життя. Але як же хочеться, щоби ворог віддавав свої життя. Поважаю кожного військового і продовжуватиму робити все, що можу для нашої перемоги» - висловилася емоційно Злата.
Також Злата розповіла про те, як зазвичай минає її ранок.
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«10! Десять разів поспіль по 10 секунд затримки дихання. Вакуум: робити натще, покращує та прискорює обмін речовин, масаж внутрішніх органів, збільшується обсяг легень, зменшується шлунок. Будь ласка, ознайомтеся із протипоказаннями, якщо є! І якщо є, тоді таку процедуру робити не варто» - пише Злата.
Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".
Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.
Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.