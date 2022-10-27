Як повідомляє Politeka.net, відома модель Белла Хадід щодня показує в Інстаграм різні кадри та наголошує на фігурі. Нещодавно на світському заході модель з'явилася поряд із легендарною колегою та всесвітньо відомою моделлю Наомі Кемпбелл.

52-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала світський захід разом із зірковими колегами і була помічена поруч Беллою Хадід, яку раніше визнали однією з найкрасивіших жінок у світі.

«#QatarCreates прем'єра та чудова нічна екскурсія музеєм ісламського мистецтва @naomi» - написала Хадід.

У мережі відповіли:

«Дві прекрасні душі @bellahadid @naomi; вау, здатні; Чудовий вид; Ікони стиль; Найкрасивіша 💖💖; Кубок світу 🏆; Прекрасних разів трильйон. ❤️; Усі мої фаворити у Катарі, що за день!; культовий 😍; Вражаюче🤩».

«Моя єдина мета на землі, я відчуваю, полягає в тому, щоб просто змусити інших не почуватися такими самотніми, будь-яким способом, яким я можу, і зняти тавро з людей із психічними розладами» - зізналася Белла.

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