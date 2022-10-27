Модель Белла Хадид покрасовалась рядом с легендарной коллегой и впечатлила сдержанным стилем.

Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид каждый день показывает в Инстаграм разные кадры и делает акцент на фигуре. Недавно на светском мероприятии модель появилась рядом с легендарной коллегой и всемирно известной моделью Наоми Кэмпбэлл.

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила светское мероприятие вместе со звездными коллегами и была замечена рядом Беллой Хадид, которую ранее признали одной из самых красивых женщин в мире.

«#QatarCreates премьера и прекрасная ночная экскурсия по музею исламского искусства @naomi» - написала Хадид.

В сети ответили:

«Две прекрасные души @bellahadid @naomi; вау, способные; Великолепный вид; Иконы стиля; Самая красивая 💖💖; Кубок Мира 🏆; Прекрасных раз триллион. ❤️; Все мои фавориты в Катаре, что за день!; культовый😍; Поразительно🤩».

«Моя единственная цель на земле, я чувствую, состоит в том, чтобы просто заставить других не чувствовать себя такими одинокими, любым способом, которым я могу, и снять клеймо с людей с психическими расстройствами» - призналась Белла.

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