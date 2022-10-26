Українська знаменитість Даша Астаф'єва позувала у повсякденному кежуал луку – сірих джинсах та смугастій кофтині з високим горлом.

Як повідомляє Politeka.net, модель, співачка та актриса Даша Астаф'єва вважає вірних підписників "своїми" людьми – вона часто ділиться з ними особистими інсайтами та знаходить розуміння та відгук. Її користувачі мережі люблять не лише за яскраву зовнішність та таланти, але й прислухаються до мудрих порад своєї улюблениці. Цього разу Даша показала себе у повсякденному образі із "мрією" багатьох на руках.

Зокрема, Даша Астаф'єва позувала у повсякденному кежуал луку – сірих джинсах та смугастій кофтинці з високим горлом. Її волосся було зібране на маківці. Макіяж – максимально природний із акцентом на виразні очі. Але головним героєм знімка був песик породи левретка, якого артистка тримала на руках.

Як зізналася артистка, сіра мала стала домашнім улюбленцем її друзів, але вже зуміла полонити її серце.

"Не відкладайте життя на паузу. Нехай мрії здійснюються! На фото мрія моїх друзів Наташі та Тоші, Емі", - додала Даша Астаф'єва.

Підписники знаменності заявили, що дівчина виглядає просто приголомшливо і залишили коментарі для песика.

"Краса і позитив! Дашуня", "Мило", "Вау, вау. Божечки, яка краса!!! Є хто краще за тебе Дашуня?", "Хто миліший на цій фото? Таке опитування дозріло в голові)", - писали коментатори .

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.