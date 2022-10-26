Украинская знаменитость Даша Астафьева позировала в повседневном кэжуал луке – серых джинсах и полосатой кофточке с высоким горлом.

Как сообщает Politeka.net, модель, певица и актриса Даша Астафьева считает верных подписчиков "своими" людьми – она часто делится с ними личными инсайтами и находит понимание и отклик. Ее пользователи сети любят не только за яркую внешность и таланты, но и прислушиваются к мудрым советам своей любимицы. На этот раз Даша показала себя в повседневном образе с "мечтой" многих на руках.

В частности, Даша Астафьева позировала в повседневном кэжуал луке – серых джинсах и полосатой кофточке с высоким горлом. Ее волосы были собраны на макушке. Макияж – максимально естественный с акцентом на выразительные глаза. Но главным героем снимка была собачка породы левретка, которую артистка держала на руках.

Как призналась артистка, серая малышка стала домашним любимцем ее друзей, но уже сумела полонить ее сердце.

"Не откладывайте жизнь на паузу. Пусть мечты сбываются! На фото мечта моих друзей Наташи и Тоши, Эми", - добавила Даша Астафьева.

Подписчики знамениости заявили, что девушка выглядит просто потрясающе и оставили комментарии для песика.

"Красота и позитив! Дашуня", "Мило", "Вау, вау. Божечки, какая красота!!! Есть кто лучше тебя Дашуня?", "Кто милее на этой фото? Такой опрос созрел в голове)", - писали комментаторы.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.