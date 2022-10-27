Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські після скандального розлучення з чоловіком залишилася з дитиною жити окремо, але це не заважає їй більше часу приділяти собі та своєму малюкові. Після модних показів Ратаковськи встигла вирушити у невеликий тур містами, які хотіла побачити.

Для прогулянок Емілі вибирає досить прості образи, але це привертає увагу до моделі. У реальному житті зірка не фарбується і намагається взагалі не укладати волосся, щоб зберегти його стан.

У звичайній цибулі Ратаковськи здивувала фанатів:

«Ууууу ❤️; Цей ресторан має зірку Мішлен; Приїжджайте в Мачерату, ви не пошкодуєте, вона сповнена культури; Не можу дочекатися, щоб побачити тебе завтра ввечері; прима 😢; о, і ти залишаєшся?; і кока-нуль продаються!?; ви така цікава; рідкість справжня; приваблює мене топ» - пишуть у мережі.

Нерідко Емілі дивувала своєю любов'ю до демонстрації постаті, яка ледь прихована під міні-сукнею або купальником. Щоразу Ратаковськи розкриває декольте та підкреслює власну привабливість.

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