Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту телеведучого Микити Добриніна і народила йому сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина з'явилася на відео зі своєю подругою в Парижі.

Як видно, у короткому циклічному ролику Даша та її подруга Таня відбиті на вулицях французької столиці Парижа. Перед камерою дівчата з'являлися у різних образах та локаціях, демонструючи вбрання та свій відмінний настрій. Схоже, подружки далеко від України весело проводять час, багато гуляють і знімаються для соцмереж.

У підписі до публікації подруга Квіткової написала: "Дівчата у Парижі схожі". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію, засинаючи дівчат компліментами: "Крутяк", "Допоможіть знайти бренд піджака, тому що я чомусь не зберегла позначку", "Блін, сто разів переглянула", "Найкрасивіші!" , "Самбурська з Вами тусить? Теж у Парижі зараз", "Дівчата, які ви артистичні", "Занадто красиві дівчата", "До нескінченності можна дивитися", "Оце україночки!", "Прикольно", "Класні", "Дівчата, люблю вас обох", "Красуні".

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