Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски после скандального развода с мужем осталась с ребенком жить отдельно, но это не мешает ей больше времени уделять себе и своему малышу. После модных показов Ратаковски успела отправиться в небольшой тур по городам, которые хотела увидеть.

Для прогулок Эмили выбирает довольно простые образы, но именно это привлекает внимание к модели. В реальной жизни звезда не красится и старается вообще не укладывать волосы, чтобы сберечь их состояние.

В обычном луке Ратаковски удивила фанатов:

«Ууууу ❤️; Этот ресторан имеет звезду Мишлен; Приезжайте в Мачерату, вы не пожалеете, она полна культуры; Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя завтра вечером; прима 😢; о, и ты остаешься?; и кока-ноль продаются!?; вы такая интересная; редкость настоящая; привлекает меня топ» - пишут в сети.

Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.

Напомним, "Лучше зима без света, чем…": Цымбалюк из "Крепостной" поддержал украинцев после ударов по энергетике.

Как сообщала Politeka, "Немного ешь уже": Ефросинина подчеркнула фигуру темным нарядом и озадачила украинцев.

Также Politeka писала, что "Девушки в Париже": Квиткова из "Холостяка" показала развлечения за границей вдали от мужа, видео.