Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски после скандального развода с мужем осталась с ребенком жить отдельно, но это не мешает ей больше времени уделять себе и своему малышу. После модных показов Ратаковски успела отправиться в небольшой тур по городам, которые хотела увидеть.
Для прогулок Эмили выбирает довольно простые образы, но именно это привлекает внимание к модели. В реальной жизни звезда не красится и старается вообще не укладывать волосы, чтобы сберечь их состояние.
В обычном луке Ратаковски удивила фанатов:
«Ууууу ❤️; Этот ресторан имеет звезду Мишлен; Приезжайте в Мачерату, вы не пожалеете, она полна культуры; Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя завтра вечером; прима 😢; о, и ты остаешься?; и кока-ноль продаются!?; вы такая интересная; редкость настоящая; привлекает меня топ» - пишут в сети.
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Нередко Эмили удивляла своей любовью к демонстрации фигуры, которая была бы едва скрыта под мини-платьем или купальником. Каждый раз Ратаковски раскрывает декольте и подчеркивает собственную привлекательность.
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