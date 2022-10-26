Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який нещодавно повернув дружину та дітей із західної України до Києва, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість опублікував фото з-за кордону та поділився своїми емоціями.

На новій фотографії Григорія знято на прогулянці в австрійській столиці Відні. Перед камерою він з'явився у легкому вбранні – темних джинсах, світлому светрі та джинсовій куртці. Схоже, у цьому місті зараз не дуже холодно, тож ведучий одягнувся відповідно до погоди. На момент фото Гриша зосереджено розмовляє телефоном.

У підписі до публікації Решетник поділився своїми емоціями: "Робоча поїздка до Європи. Фізично я тут на декілька днів, але думками й серцем в Україні - там діти, батьки, друзі та надзвичайні українці. І як би спокійно тут не було, але моя "душа не на місці". Дуже тягне додому. Можу тільки уявити, як хочуть повернутися додому ті, хто живе "на виїзді" всі ці місяці. Бо рідний дім може бути лише один".

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