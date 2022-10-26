Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который не так давно вернул жену и детей с западной Украины в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость опубликовал фото из-за границы и поделился своими эмоциями.

На новой фотографии Григорий запечатлен на прогулке в австрийской столице Вене. Перед камерой он появился в легком наряде – темных джинсах, светлом свитере и джинсовой куртке. Похоже, в этом городе сейчас не очень холодно, так что ведущий оделся соответственно погоде. В момент фото Гриша сосредоточенно говорит по телефону.

В подписи к публикации Решетник поделился своими эмоциями: "Рабочая поездка в Европу. Физически я здесь на несколько дней, но мыслями и сердцем в Украине – там дети, родители, друзья и украинцы. И как бы спокойно здесь ни было, но моя "душа не на месте". Очень тянет домой. Могу только представить, как хотят вернуться домой живущие "на выезде" все эти месяцы. Ибо родной дом может быть только один".

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