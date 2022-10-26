На одному з концертів Христина Соловій переспівала пісню гурту "Мертвий півень", "Я помру від застуди" – її випустили у 2011 році.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Христина Соловій, улюблениця Святослава Вакарчука на "Голосі країни", на одному з концертів переспівала трек, написаний на старий вірш Сергія Жадана. Поет був приємно вражений новим звучанням опублікував виступ співачки на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, на одному з концертів Христина Соловій переспівала пісню гурту "Мертвий півень", "Я помру від застуди" – її випустили у 2011 році. Слова пісні "Я помру від застуди" – вірш Сергія Жадана.

"Христина дивовижно переспівала давню півнячу пісню, надавши їй якоїсь сили та чутливості. Я цей текст писав давно і, чесно кажучи, зовсім не про цю війну. Але іноді мова керує нами куди впевненіше, ніж ми нею, і свідчить про нас максимально правдиво", - поділився своїми враженнями Сергій Жадан.

Крім того, він "скористається рекламною паузою" і звернув увагу друзів у Чехії та Німеччині на те, що у Христини Соловій скоро будуть концерти там.

"Не проґавте, сходіть - це дуже сильно і чесно", - додав письменник.

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