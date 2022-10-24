Популярна українська співачка Христина Соловій, яка в одному із сезонів "Голосу країни" була фавориткою зіркового тренера Святослава Вакарчука, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала відеозвернення, в якому розповіла про свої концерти у Чехії та Німеччині, а також про допомогу української армії, яку вона збирає на цих концертах.
У своєму відеозверненні Христина розповіла, що наразі її діяльність, як і у багатьох українських артистів, перетворилася на спосіб допомоги Збройним силам України. Тому вона закликає всіх приходити на її виступи у чеських та німецьких містах.
У підписі до публікації Соловій написала міста та дати своїх концертів, а також розповіла, що збирається придбати для військових: "Моя концертна діяльність перетворилася на спосіб допомоги нашій армії. Гарні кліпи та фотосесії ще будуть. А зараз нашим хлопцям на фронті потрібна зимова форма, каски, берці, бронежилети та ще пікапи. Я їду до Чехії та Німеччини, щоб забезпечити наших воїнів необхідною амуніцією. Приходьте на концерти! Кожен квиток важливий для мого збору на потреби наших захисників. Квитки у шапці профілю. До зустрічі у вашому місті".
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