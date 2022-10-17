Співачка Христина Соловій, яка сподобалася Святославу Вакарчуку, показала, як релаксує у ванній, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Крістіна Соловій - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Голос країни", де обрала тренером Святослава Вакарчука. Після проекту продюсер продовжив співпрацювати зі співачкою та деякий час допомагав їй розвиватися. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На цей раз Соловій поділилася відео, на якому релаксувала у ванній. Як можна зрозуміти, зірка таким чином вирішила зачекати на повітряну тривогу.

"Тривога у укритті", - написала зірка на сторис, показуючи лише частково себе.

Раніше Крістіна розповіла, як була суддею на відборі дитячого Євробачення.

"Оцінювати когось, а тим паче юних українських артисток – справа делікатна та тонка. У таких конкурсах завжди купа суперечок і завжди будуть незадоволені. Але я пообіцяла собі, що мій вибір залежатиме не лише від моїх суб'єктивних уподобань.

І навіть якщо він не збігся з очікуваннями глядачів на 100% - я впевнена, що обрана вчора переможниця Злата Дзюнька представляє Україну в Єревані такою, якою зараз є наша країна - незламна", - написала Соловій.

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